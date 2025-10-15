ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке

На видео показано, как оперативники проводят задержание женщины. Также в кадре - компоненты самодельного взрывного устройства.

"На меня вышли с той стороны представители спецслужб. Попросили снять в определенных местах, сфотографировать или снять машину. Я сняла и отправила", - рассказала задержанная на видео от ФСБ.