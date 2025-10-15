Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке - РИА Новости, 15.10.2025
10:45 15.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке
ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке
ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке
ФСБ опубликовала видео задержания жительницы Донецка, которая информировала СБУ об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий. РИА Новости, 15.10.2025
донецк
2025
ФСБ опубликовала видео задержания информатора СБУ в Донецке

ФСБ показала видео задержания женщины, передавшей СБУ данные о машинах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания жительницы Донецка, которая информировала СБУ об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий.
Ранее ЦСО ФСБ сообщил о задержании жительницы Донецка, передававшей СБУ сведения о припаркованных у госучреждений машинах и перепрятавшую компоненты самодельного взрывного устройства, заведено дело о госизмене.
На видео показано, как оперативники проводят задержание женщины. Также в кадре - компоненты самодельного взрывного устройства.
"На меня вышли с той стороны представители спецслужб. Попросили снять в определенных местах, сфотографировать или снять машину. Я сняла и отправила", - рассказала задержанная на видео от ФСБ.
Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов РФ, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Появились кадры задержания мужчины, подозреваемого в работе на Киев
24 марта, 10:05
 
ПроисшествияДонецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
