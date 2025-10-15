"Европа не будет прежней". Макрон отказался от "сакрального"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Макрон согласился заморозить пенсионную реформу до 2027-го, надеясь спасти последнее лояльное ему правительство. Если оппозиции этого покажется мало, досрочные парламентские выборы неизбежны. Что происходит в Париже — в материале РИА Новости.

Вторая попытка

Неделю назад Себастьен Лекорню подал в отставку с поста премьер-министра. Оппозиция заявила, что он был "последним патроном" в обойме Макрона и страну ждут скорые парламентские выборы. Противники главы государства оказались правы как минимум отчасти. Целую неделю президент думал, где найти шестого за три года премьер-министра, и в итоге уговорил предыдущего попробовать еще раз.

© AP Photo / Ludovic Marin/POOL Себастьен Лекорню

К 13 октября Лекорню II, как прозвали его французские СМИ, подготовил новый список членов кабинета министров. Сенсации не случилось. Команда Макрона по-прежнему отказывается от сотрудничества с коммунистами и националистами, делая ставку на лояльное меньшинство в виде центристов.

На следующий день, выступая в парламенте, премьер пообещал не игнорировать мнение депутатов и в целом придерживаться политики "правых социальных сил". Впрочем, левые посчитали это оксюмороном.

Как бы там ни было, по словам Лекорню, новое правительство будет олицетворять единство нации. С его точки зрения, только так можно преодолеть разразившийся в стране политический кризис. "Министры будут служить стране с новым поколением парламентариев, разделяющих стремление двигаться вперед. <…> При этом нужно держать правительство как можно дальше от разногласий, выражаемых политическими партиями", — заявил премьер.

Чтобы подтвердить серьезность намерений, он пообещал больше не использовать статью конституции 49.3, позволяющую принимать законы, минуя парламент.

"Отказ от статьи 49.3 устраняет любые основания для роспуска правительства. Разве не этого требовала большая часть данного собрания? Я не буду повторять заявления всех и каждого. Вы просили об этом — и все сделано", — подчеркнул Лекорню.

Кроме того, он пообещал сократить дефицит бюджета за счет уменьшения государственных расходов. В то же время отметил, что многие французы приходят на работу поздно, а уходят рано — и это вредит социальной системе. Стимулировать рабочих премьер хочет за счет продвижения по службе самых трудолюбивых.

© AP Photo / Aurelien Morissard Акции протеста, организованные крупнейшими профсоюзами против сокращения бюджета, в Париже

Понимая, что этих "новшеств" может быть недостаточно для сохранения правительства, Лекорню объявил о заморозке пенсионной реформы. "Осенью я предложу парламенту приостановить пенсионную реформу до 2027 года, до президентских выборов. Повышение пенсионного возраста не произойдет с настоящего момента до января 2028-го. Приостановка обойдется в 400 миллионов евро в 2026 году и в 1,8 миллиарда — в 2027-м. Поэтому ее необходимо будет компенсировать финансово, в том числе за счет мер по сокращению расходов", — пояснил он.

Разброд и шатания

Лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель сообщил, что заморозка пенсионной реформы — это первая победа над режимом Макрона. Однако, по словам коммуниста, останавливаться на достигнутом нельзя — левые должны вовсе ликвидировать действующее правительство. "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона и "Национальное объединение" Жордана Барделла еще до выступления Лекорню пообещали организовать вотум недоверия новому правительству. Левые заявили, что "сначала падет Лекорню, а за ним последует Макрон", правые же призвали других членов парламента "вернуться к народу", чтобы выйти из политического кризиса. Голосование по этому вопросу состоится 16 октября.

Устойчивость нового правительства будет зависеть от Социалистической партии. Ее члены ранее заявили, что поддержат Лекорню только в том случае, если он отменит, а не поставит на паузу пенсионную реформу и откажется от использования статьи 49.3.

Как известно, в 2023-м Макрон, используя конституционную лазейку, преодолел протесты парламентского большинства и повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Это привело к массовым протестам, однако глава государства не обращал внимания. Более того, расстроившись из-за итогов выборов в Европарламент, он решил распустить Национальную ассамблею, но в новом созыве лояльных ему депутатов стало на 86 меньше, что окончательно подорвало стабильность правительства.

© AP Photo / Philippe Magoni Президент Франции Эммануэль Макрон

Спустя два года после скандальной реформы президент призывает оппозицию "работать на стабильность" его режима, а не надеяться на досрочные парламентские и президентские выборы. "Я считаю, что многие из тех, кто разжигают раскол и спекуляции, не в курсе того, что переживает Франция и чего ожидает французский народ. <…> Политические силы, сыгравшие свою роль в дестабилизации Себастьена Лекорню, — единственные, кто несут ответственность за этот беспорядок", — настаивает Макрон.

Также он подчеркнул, что вотум недоверия правительству станет поводом для роспуска парламента. Таким образом, президент подтвердил, что ни в коем случае не собирается создавать правительство с опорой на левые силы.

© AP Photo / Antonin Utz Жордан Барделла

Между тем октябрьский опрос компании Elabe показал, что рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня. Его деятельность одобряют только 14 процентов респондентов, из которых всего четыре не сомневаются в его профессионализме. При этом в социальных сетях Макрона называют "самым ненавистным президентом Пятой республики". Правда, абсолютный антирекорд популярности до сих пор принадлежит Франсуа Олланду — четыре процента. Но в соцсетях французы уже начали сравнивать двух глав государства.

Так, многие отмечают, что к Олланду большинство граждан относилось равнодушно. С их точки зрения, он не был компетентен, но и шума особо не наделал, за исключением разве что легализации однополых браков. У Макрона, напротив, каждые две недели новый скандал. Кроме того, комментаторы считают, что Олланд предал левых избирателей, в то время как Макрон пошел намного дальше: сконцентрировался на обслуживании интересов крупного бизнеса, оскорбляет низшие слои населения и ставит европейские ценности выше французских.

На дне

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин указывает, что провал и этого правительства неминуемо приведет к досрочным парламентским выборам. Понимая это, Макрон постарался договориться с основными политическими силами, чтобы застраховать свой кабинет министров от преждевременного вотума недоверия.

© Gil Cohen-Magen Себастьен Лекорню

"Заморозка пенсионной реформы — серьезная уступка оппозиции. Второй момент — сокращение бюджетного дефицита. Лекорню намерен снижать расходы не так быстро, как его предшественник Байру. При этом заканчивается период внесения на голосование проекта бюджета на следующий год. Если парламент не успеет, страна будет жить по прошлогоднему бюджету, но в урезанном формате, чтобы государственный аппарат мог функционировать на элементарном уровне", — поясняет Топорнин.

Теперь, по его мнению, все зависит от левых сил. Если они решат додавить Макрона, Францию может ждать даже левый поворот.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Арины Преображенской, противникам правительства не хватает всего 25 голосов, чтобы вынести вотум недоверия. При этом у социалистов — 67 депутатов, то есть согласия всей партии не потребуется.

"В целом Социалистическая партия может быть не сильно заинтересована в досрочных парламентских выборах. В прошлый раз она шла в одном блоке с "Непокоренной Францией", но сейчас они разругались. Идя на выборы самостоятельно, депутаты от социалистов рискуют лишиться мандатов", — говорит Преображенская.

В то же время она полагает, что у Лекорню неплохие шансы сохранить кабинет министров.

© AP Photo / Thomas Padilla Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в законодательные органы Франции

"Обещание заморозить пенсионную реформу — довольно ловкий прием. Например, социалисты смогут объявить избирателям, что одержали как минимум частичную победу над правительством Макрона, поэтому распускать кабинет министров необязательно. Это позволит премьеру выиграть время для принятия бюджета на следующий год. Правда, неизвестно, как Лекорню собирается это сделать, потому что нынешний документ почти во всем копирует редакцию предыдущего премьера Франсуа Байру , которую парламент решительно отверг", — добавляет Преображенская.