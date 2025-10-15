Рейтинг@Mail.ru
Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании РЭН
12:04 15.10.2025
Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании РЭН
Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании РЭН
Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании РЭН

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании восьмого Международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщает пресс-служба Кремля.
"Шестнадцатого октября Путин примет участие в пленарном заседании восьмого Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Тема форума – "Создавая энергетику будущего вместе". В числе участников – государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий", - говорится в сообщении.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
