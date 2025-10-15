https://ria.ru/20251015/fedorischev-2048427436.html
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
происшествия
самарская область
кинельский район
вячеслав федорищев
россия
самарская область
кинельский район
россия
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК
признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.
«
"Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области
, перед теми, кто слышал это видео, не обработанное", — сказал он.
По словам губернатора, видео стало "сливом из чатов", в которых журналисты обсуждали поездку главы региона с командой.
Федорищев
подчеркнул, что к увольнению Жидкова привело не единственное его нарушение, а целая цепочка халатных действий. Разбитая мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала точкой кипения, объяснил он.
Накануне вечером Федорищев опубликовал в мессенджере MAX видео, на котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом стал камень, лежавший в траве около школы в Кинельском районе
. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны.
"Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь". — Прим. ред.)", — сказал на это Федорищев и грубо хлопнул Жидкова по плечу.
Позже губернатор объяснил, что его возмутило, что камень с разбитой мемориальной табличкой лежит просто как мусор.
Утром стало известно, что глава района оказался в больнице. По информации регионального Минздрава, его состояние стабильное.
Сам Жидков заявил, что после выздоровления напишет заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня, то, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. После открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы. Жидков уточнил, что узнал об этом только вчера.