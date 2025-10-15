Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
16:26 15.10.2025 (обновлено: 17:52 15.10.2025)
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия...
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
происшествия, самарская область, кинельский район, вячеслав федорищев, россия
Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника

Глава Самарской области Федорищев извинился за мат при увольнении чиновника

Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью радио РБК признал, что повел себя излишне эмоционально при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова.
"Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед теми, кто слышал это видео, не обработанное", — сказал он.
По словам губернатора, видео стало "сливом из чатов", в которых журналисты обсуждали поездку главы региона с командой.
Федорищев подчеркнул, что к увольнению Жидкова привело не единственное его нарушение, а целая цепочка халатных действий. Разбитая мемориальная табличка на "уже знаменитом камне" стала точкой кипения, объяснил он.
Накануне вечером Федорищев опубликовал в мессенджере MAX видео, на котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом стал камень, лежавший в траве около школы в Кинельском районе. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны.
"Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь". — Прим. ред.)", — сказал на это Федорищев и грубо хлопнул Жидкова по плечу.
Позже губернатор объяснил, что его возмутило, что камень с разбитой мемориальной табличкой лежит просто как мусор.
Утром стало известно, что глава района оказался в больнице. По информации регионального Минздрава, его состояние стабильное.
Сам Жидков заявил, что после выздоровления напишет заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня, то, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. После открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы. Жидков уточнил, что узнал об этом только вчера.
