Самарский губернатор извинился за мат при увольнении чиновника

Позже губернатор объяснил, что его возмутило, что камень с разбитой мемориальной табличкой лежит просто как мусор.

Сам Жидков заявил, что после выздоровления напишет заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня, то, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. После открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы. Жидков уточнил, что узнал об этом только вчера.