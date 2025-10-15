Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 15.10.2025 (обновлено: 14:55 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/fedorischev-2048338717.html
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором - РИА Новости, 15.10.2025
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором
Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которого грубо уволил губернатор Вячеслав Федорищев, истекают через две недели, выяснил... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:03:00+03:00
2025-10-15T14:55:00+03:00
кинельский район
вячеслав федорищев
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048308464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c5561924f872e66db67df56decd0cd9.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048281063.html
https://ria.ru/20250818/rebenok-2036078548.html
кинельский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
2025-10-15T11:03
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048308464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b3b0688d1e0668c66649e1f3dff4b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кинельский район, вячеслав федорищев, россия, общество
Кинельский район, Вячеслав Федорищев, Россия, Общество
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором

Полномочия главы Кинельского района Самарской области истекают через 2 недели

Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которого грубо уволил губернатор Вячеслав Федорищев, истекают через две недели, выяснил корреспондент РИА Новости.
Собрание представителей района избрало Жидкова главой администрации 29 октября 2020 года. Срок его полномочий — пять лет, таким образом, он заканчивается через две недели.
Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
14 октября, 23:13
Накануне вечером Федорищев опубликовал в мессенджере MAX видео, на котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом стал камень, лежавший в траве около школы в Кинельском районе. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны.
«
"Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь". — Прим. ред.)", — сказал на это Федорищев и жестко хлопнул Жидкова по плечу.
Позже губернатор объяснил, что его возмутило, что камень с разбитой мемориальной табличкой лежит просто как мусор.
"Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", — написал он в MAX.
Утром стало известно, что глава района оказался в больнице. Некоторые СМИ писали, что у него случился гипертонический криз, но РИА Новости не получило подтверждение этого. В Минздраве Самарской области агентству сообщили, что состояние Жидкова стабильное, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, но диагноз не уточнили.
По словам главы района, он намерен написать заявление об увольнении после выздоровления. Что касается камня, то, по словам Жидкова, изначально его установили в 2018 году на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. Памятник возвели в 2022-м, а местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы. Жидков уточнил, что об этом он узнал только вчера.

Как уволить главу администрации

Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", губернатор может отрешить главу местной администрации от должности лишь в нескольких случаях:
  • если местный глава издаст правовой акт, противоречащий Конституции, федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования;
  • если его действия привели к нарушению прав и свобод человека, угрозе единству и территориальной целостности России или нецелевому использованию бюджетных кредитов.
Причем нарушения должны быть установлены судом. Но и в таком случае главу администрации уволят, только если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени.
Помимо этого, глава администрации может лишиться должности, если в течение месяца не он устранил причины выговора от губернатора.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Глава района Самарской области подал в отставку после гибели ребенка
18 августа, 15:41
 
Кинельский районВячеслав ФедорищевРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала