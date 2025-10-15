Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором

САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Полномочия главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которого грубо уволил губернатор Вячеслав Федорищев, истекают через две недели, выяснил корреспондент РИА Новости.

Собрание представителей района избрало Жидкова главой администрации 29 октября 2020 года. Срок его полномочий — пять лет, таким образом, он заканчивается через две недели.

Накануне вечером Федорищев опубликовал в мессенджере MAX видео, на котором в грубой форме отправил Жидкова в отставку. Поводом стал камень, лежавший в траве около школы в Кинельском районе . Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны.

« "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь". — Прим. ред.)", — сказал на это Федорищев и жестко хлопнул Жидкова по плечу.

Позже губернатор объяснил, что его возмутило, что камень с разбитой мемориальной табличкой лежит просто как мусор.

"Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", — написал он в MAX.

Утром стало известно, что глава района оказался в больнице. Некоторые СМИ писали, что у него случился гипертонический криз, но РИА Новости не получило подтверждение этого. В Минздраве Самарской области агентству сообщили, что состояние Жидкова стабильное, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, но диагноз не уточнили.

По словам главы района, он намерен написать заявление об увольнении после выздоровления. Что касается камня, то, по словам Жидкова, изначально его установили в 2018 году на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны. Памятник возвели в 2022-м, а местные жители решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы. Жидков уточнил, что об этом он узнал только вчера.

Как уволить главу администрации

Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", губернатор может отрешить главу местной администрации от должности лишь в нескольких случаях:

если местный глава издаст правовой акт, противоречащий Конституции, федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования; если его действия привели к нарушению прав и свобод человека, угрозе единству и территориальной целостности России или нецелевому использованию бюджетных кредитов.

Причем нарушения должны быть установлены судом. Но и в таком случае главу администрации уволят, только если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени.