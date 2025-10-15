Рейтинг@Mail.ru
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров
18:27 15.10.2025 (обновлено: 07:01 16.10.2025)
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров - РИА Новости, 16.10.2025
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров
Страны Европы хотят втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". РИА Новости, 16.10.2025
в мире, россия, европа, сша, сергей лавров, дональд трамп, украина
В мире, Россия, Европа, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Украина
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров

Лавров: европейцы хотят превратить украинский конфликт в войну Трампа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Страны Европы хотят втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
"Европейцы хотят, чтобы война стала "войной Дональда Трампа". Это для них прямо бальзам на душу. Сейчас они не знают, как своровать наши резервы", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что их намерение втянуть главу Белого дома в конфликт действует по принципу "круговой поруки". Они хотят поделить ответственность, пояснил дипломат. При этом глава ведомства оценил стремление президента Франции Эммануэля Макрона не допустить конфискации российских активов.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Уиткофф назвал приоритеты внешней политики Трампа
Вчера, 15:02
Говоря об обвинениях о якобы дронах, которые Россия запускает по Европе, дипломат напомнил, что ЕС так и не предоставил никаких доказательств, ограничившись пустыми заявлениями, а также отказавшись предметно обсуждать причины беспокойства.
Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы запускает дроны с нефтяных танкеров "теневого флота", глава МИД ответил, что не может это интеллектуально комментировать.
"Мы им сказали, что, если вы нас обвиняете, то покажите, где эти дроны?" - подчеркнул министр.
По словам Лаврова, ЕС и, прежде всего, ФРГ готовы пойти на все только для того, чтобы как-то насолить России — даже если ради этого придется пожертвовать экономическими интересами и многолетними достижениями. Все это делается для того, чтобы выбить средства из бюджета под видом мнимой российской угрозы, заключил он.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России
Вчера, 02:47
 
