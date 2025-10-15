Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Страны Европы хотят втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
"Европейцы хотят, чтобы война стала "войной Дональда Трампа". Это для них прямо бальзам на душу. Сейчас они не знают, как своровать наши резервы", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что их намерение втянуть главу Белого дома в конфликт действует по принципу "круговой поруки". Они хотят поделить ответственность, пояснил дипломат. При этом глава ведомства оценил стремление президента Франции Эммануэля Макрона не допустить конфискации российских активов.
Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы запускает дроны с нефтяных танкеров "теневого флота", глава МИД ответил, что не может это интеллектуально комментировать.
"Мы им сказали, что, если вы нас обвиняете, то покажите, где эти дроны?" - подчеркнул министр.
По словам Лаврова, ЕС и, прежде всего, ФРГ готовы пойти на все только для того, чтобы как-то насолить России — даже если ради этого придется пожертвовать экономическими интересами и многолетними достижениями. Все это делается для того, чтобы выбить средства из бюджета под видом мнимой российской угрозы, заключил он.