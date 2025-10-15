Рейтинг@Mail.ru
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы - РИА Новости, 15.10.2025
16:41 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/evropa-2048436854.html
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы
Европе требуется отрегулировать свои оборонные расходы, чтобы обеспечить устойчивость государственного долга, сообщил на вопрос РИА Новости глава департамента...
2025-10-15T16:41:00+03:00
2025-10-15T16:41:00+03:00
европа
вашингтон (штат)
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы

МВФ: Европе нужно отрегулировать оборонные расходы для устойчивости госдолга

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Европе требуется отрегулировать свои оборонные расходы, чтобы обеспечить устойчивость государственного долга, сообщил на вопрос РИА Новости глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
"Это необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость государственного долга и финансовую стабильность", - сообщил он на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя рост европейских оборонных расходов.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
