https://ria.ru/20251015/evropa-2048436854.html
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы - РИА Новости, 15.10.2025
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы
Европе требуется отрегулировать свои оборонные расходы, чтобы обеспечить устойчивость государственного долга, сообщил на вопрос РИА Новости глава департамента... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:41:00+03:00
2025-10-15T16:41:00+03:00
2025-10-15T16:41:00+03:00
в мире
европа
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251015/gosdolg-2048418494.html
европа
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Европа, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Введение Трампом пошлин на импорт
МВФ призвал Европу отрегулировать оборонные расходы
МВФ: Европе нужно отрегулировать оборонные расходы для устойчивости госдолга