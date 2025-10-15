Рейтинг@Mail.ru
15:28 15.10.2025
ЕС взял курс на скорейшую милитаризацию, заявил министр обороны Белоруссии
ЕС взял курс на скорейшую милитаризацию, заявил министр обороны Белоруссии
в мире, европа, белоруссия, россия, виктор хренин, нато
В мире, Европа, Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, НАТО
ЕС взял курс на скорейшую милитаризацию, заявил министр обороны Белоруссии

Хренин заявил, что Европа формирует общеевропейский ядерный компонент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Европа модернизирует арсеналы тактического ядерного оружия, формируя новый, независимый от США и НАТО общеевропейский ядерный компонент, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совместной коллегии с оборонным ведомством России.
"Страны Европы взяли курс на ускоренную милитаризацию. Ими приняты беспрецедентные меры по увеличению финансирования военных расходов. Наращивается состав сил и средств вдоль границы Союзного государства. Повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединённых Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент". – сказал Хренин.
По его словам, коллективный Запад стремится сохранить однополярный миропорядок. "В настоящее время в развитии военно-политической обстановки в Европе преобладает конфликтный характер, обусловленный столкновением интересов глобальных центров сил", - заметил Хренин.
Между тем, по его словам, стратегический характер отношений между РФ и Белоруссией успешно осуществляется в политической, экономической, научной, культурной и других областях. Военное сотрудничество в рамках общего оборонного пространства занимает в этом ряду особое место, подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия и Белоруссия утвердят программу стратегического партнерства
