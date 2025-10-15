ЕС взял курс на скорейшую милитаризацию, заявил министр обороны Белоруссии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Европа модернизирует арсеналы тактического ядерного оружия, формируя новый, независимый от США и НАТО общеевропейский ядерный компонент, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совместной коллегии с оборонным ведомством России.

По его словам, коллективный Запад стремится сохранить однополярный миропорядок. "В настоящее время в развитии военно-политической обстановки в Европе преобладает конфликтный характер, обусловленный столкновением интересов глобальных центров сил", - заметил Хренин.