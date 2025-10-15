Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Располагающаяся в Ярославской области Некрасовская детская музыкальная школа получила новые музыкальные инструменты, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Новые музыкальные инструменты и оснащение получила Некрасовская детская музыкальная школа имени Владимира Ивановича Касторского. На 3,9 миллиона рублей приобретены цифровые и акустические пианино, баяны, аккордеон, а также хоровые станки, учебные материалы и оборудование", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, поддержке молодых талантов правительство региона уделяет особое внимание.

"Создаем все условия для того, чтобы ребята могли раскрыть свой потенциал. В этом году по нацпроекту "Семья" закупили специальное оборудование и инструменты в пять детских школ искусств. В 2027 году 22,5 миллиона рублей федеральных средств будет выделено на оснащение еще шести ДШИ в Ярославле, Рыбинске, Большесельском и Угличском округах и селе Брейтово", - сообщил Евраев.

Глава региона добавил, что в 2027-2028 годах в поселке Некрасовское по нацпроекту планируется построить новую детскую школу искусств. Создание таких учреждений в этот период также предусмотрено в Дзержинском районе Ярославля и Большом Селе.

По словам министра культуры Ярославской области Ирины Ширшовой, Некрасовская детская музыкальная школа принимает активное участие в международных, всероссийских, региональных, областных и районных конкурсах и фестивалях, активно сотрудничает с другими учреждениями культуры округ.