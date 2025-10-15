Рейтинг@Mail.ru
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты
Ярославская область
Ярославская область
 
16:49 15.10.2025
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты - РИА Новости, 15.10.2025
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты
Располагающаяся в Ярославской области Некрасовская детская музыкальная школа получила новые музыкальные инструменты, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 15.10.2025
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты

Евраев: некрасовская детская музыкальная школа получила музыкальные инструменты

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиНекрасовская детская музыкальная школа
Некрасовская детская музыкальная школа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Некрасовская детская музыкальная школа
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Располагающаяся в Ярославской области Некрасовская детская музыкальная школа получила новые музыкальные инструменты, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Новые музыкальные инструменты и оснащение получила Некрасовская детская музыкальная школа имени Владимира Ивановича Касторского. На 3,9 миллиона рублей приобретены цифровые и акустические пианино, баяны, аккордеон, а также хоровые станки, учебные материалы и оборудование", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, поддержке молодых талантов правительство региона уделяет особое внимание.
"Создаем все условия для того, чтобы ребята могли раскрыть свой потенциал. В этом году по нацпроекту "Семья" закупили специальное оборудование и инструменты в пять детских школ искусств. В 2027 году 22,5 миллиона рублей федеральных средств будет выделено на оснащение еще шести ДШИ в Ярославле, Рыбинске, Большесельском и Угличском округах и селе Брейтово", - сообщил Евраев.
Глава региона добавил, что в 2027-2028 годах в поселке Некрасовское по нацпроекту планируется построить новую детскую школу искусств. Создание таких учреждений в этот период также предусмотрено в Дзержинском районе Ярославля и Большом Селе.
По словам министра культуры Ярославской области Ирины Ширшовой, Некрасовская детская музыкальная школа принимает активное участие в международных, всероссийских, региональных, областных и районных конкурсах и фестивалях, активно сотрудничает с другими учреждениями культуры округ.
"Обучающиеся и преподаватели задействованы в мероприятиях местных краеведческого музея, библиотеки, Дома культуры. Также ребята выступают в рамках губернаторского проекта "Ярлето", на фестивале искусства и творчества "Движение первых", - рассказала Ширшова.
Заголовок открываемого материала