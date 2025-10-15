Рейтинг@Mail.ru
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 15.10.2025 (обновлено: 15:11 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/estonija-2048324958.html
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Западная военная помощь для Украины уменьшается, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:10:00+03:00
2025-10-15T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
ханно певкур
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aabbaf8fe973bc902fc7935f8be68853.jpg
https://ria.ru/20250323/pomosch-2006790720.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc25383aeeb7a370375e30c4cdd7d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эстония, ханно певкур, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Ханно Певкур, НАТО
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине

Министр обороны Эстонии Певкур заявил о снижении военной помощи Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрофейная немецкая БМП "Мардер"
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Трофейная немецкая БМП "Мардер". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Западная военная помощь для Украины уменьшается, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Мы видим некоторое снижение военной помощи", — сказал он на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
По словам Певкура, в этом году США значительно сократили свою долю в поставках.
Тем не менее Эстония выделит двенадцать миллионов долларов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List от стран Северной Европы и Балтии, а также уже на этой неделе отправит Киеву большую партию дронов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Эстонский военный на БТР - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Украина передала Эстонии список военной помощи на сто миллионов евро
23 марта, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияХанно ПевкурНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала