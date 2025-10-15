https://ria.ru/20251015/estonija-2048324958.html
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Западная военная помощь для Украины уменьшается, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:10:00+03:00
2025-10-15T10:10:00+03:00
2025-10-15T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
ханно певкур
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aabbaf8fe973bc902fc7935f8be68853.jpg
https://ria.ru/20250323/pomosch-2006790720.html
украина
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937037764_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc25383aeeb7a370375e30c4cdd7d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эстония, ханно певкур, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эстония, Ханно Певкур, НАТО
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Министр обороны Эстонии Певкур заявил о снижении военной помощи Украине