В Эстонии заявили о строительстве дороги в объезд "Саатсеского сапога"

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" - приграничной территории в Псковской области России - уже идет.
На прошлой неделе телерадиокомпания ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" на фоне якобы имеющей место российской активности. Позднее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония планирует полностью прекратить пользоваться этой автомобильной дорогой.
Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.