Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Эстония выделит 12 миллионов долларов в рамках пакета на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
"Мы решили присоединиться к пакету PURL от стран Северной Европы и Балтии. Мы знаем, что четыре пакета уже были согласованы... мы очень близки к полному завершению (согласования следующего пакета - ред.)... наш вклад будет составлять 12 миллионов долларов", - сказал Певкур перед началом заседания глав минобороны НАТО.
При этом он выразил надежду, что новый пакет от стран Северной Европы и Балтии на инициативу PURL может быть согласован уже в среду.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву
1 октября 2024, 11:44