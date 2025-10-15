Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Эстония выделит 12 миллионов долларов в рамках пакета на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

При этом он выразил надежду, что новый пакет от стран Северной Европы и Балтии на инициативу PURL может быть согласован уже в среду.