Рейтинг@Mail.ru
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:52 15.10.2025 (обновлено: 12:20 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/estonija-2048320296.html
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины - РИА Новости, 15.10.2025
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины
Эстония выделит 12 миллионов долларов в рамках пакета на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:52:00+03:00
2025-10-15T12:20:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
ханно певкур
денис шмыгаль
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048360820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_27ea7ba8c3cb7adcf8aae6dff7ec9c15.jpg
https://ria.ru/20241001/estonija-1975685707.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048360820_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2d09fb73eeaf7c5ea7fb06005c89395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, ханно певкур, денис шмыгаль, марк рютте, нато
В мире, Украина, США, Россия, Ханно Певкур, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, НАТО
Эстония выделит 12 миллионов долларов на закупку оружия США для Украины

Эстония профинансирует инициативу PURL по закупке оружия для Украины

© AP Photo / Omar HavanaЭстонский министр обороны Ханно Певкур (справа) перед началом заседания глав минобороны НАТО. 15 октября 2025
Эстонский министр обороны Ханно Певкур (справа) перед началом заседания глав минобороны НАТО. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Эстонский министр обороны Ханно Певкур (справа) перед началом заседания глав минобороны НАТО. 15 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Эстония выделит 12 миллионов долларов в рамках пакета на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая подразумевает закупку оружия США для Украины, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
"Мы решили присоединиться к пакету PURL от стран Северной Европы и Балтии. Мы знаем, что четыре пакета уже были согласованы... мы очень близки к полному завершению (согласования следующего пакета - ред.)... наш вклад будет составлять 12 миллионов долларов", - сказал Певкур перед началом заседания глав минобороны НАТО.
При этом он выразил надежду, что новый пакет от стран Северной Европы и Балтии на инициативу PURL может быть согласован уже в среду.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Эстонии заявили о реструктуризации военной помощи Киеву
1 октября 2024, 11:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияХанно ПевкурДенис ШмыгальМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала