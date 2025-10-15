https://ria.ru/20251015/es-2048504068.html
Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских активов
БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, сейчас между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы консультируемся с Россией
по вопросу замороженных российских активов, я хотел бы это прояснить. Потому что, очевидно, если российские деньги приберут к рукам, что само по себе создаёт множество правовых проблем, то последуют ответные меры со стороны России. И я хотел бы увидеть, какие именно ответные меры будут приняты Россией", - сказал Орбан
в интервью порталу Mandiner
.
Венгерский премьер уточнил, что выясняет, "будут ли изъяты активы венгерских компаний, работающих в России, будут ли они заморожены, будут ли приняты контрмеры против венгерских компаний", если Венгрия
на саммите ЕС
даст согласие на использование доходов от российских замороженных активов.
"Если венгерских компаний коснутся ответные меры из-за того, что Венгрия поддержала использование Евросоюзом замороженных российских активов, то, разумеется, я это поддерживать не буду, потому что это означает, что Венгрия понесет убытки", - подчеркнул он.