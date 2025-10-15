Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских активов

БУДАПЕШТ, 15 окт - РИА Новости. Венгрия не поддержит использование ЕС доходов от российских замороженных активов, если ответные меры РФ коснутся венгерских фирм, работающих на российском рынке, сейчас между Москвой и Будапештом идут консультации по этой теме, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Если венгерских компаний коснутся ответные меры из-за того, что Венгрия поддержала использование Евросоюзом замороженных российских активов, то, разумеется, я это поддерживать не буду, потому что это означает, что Венгрия понесет убытки", - подчеркнул он.