Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
17:34 15.10.2025 (обновлено: 18:10 15.10.2025)
Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
в мире, венгрия, петер сийярто, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Возможность венгерского приобретения доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" зависела бы от собственников, сейчас таких дискуссий не ведётся, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это зависело бы от собственников (компании - ред.) ... Мне неизвестно о каких-либо переговорах насчёт структуры владения", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Сийярто рассказал о прогнозах по поставкам нефти в Венгрию по "Дружбе"
В миреВенгрияПетер СийяртоНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
Заголовок открываемого материала