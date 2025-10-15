Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Возможность венгерского приобретения доли в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" зависела бы от собственников, сейчас таких дискуссий не ведётся, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Это зависело бы от собственников (компании - ред.) ... Мне неизвестно о каких-либо переговорах насчёт структуры владения", - сказал он журналистам на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на соответствующий вопрос.

