МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие месяцы предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению и "сдерживанию" России, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.
"План предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель", — говорится в материале.
Из публикации следует, что главная цель этого "амбициозного" плана — "сделать Европу боеспособной к 2030 году". Отмечается, что Европейская комиссия предлагает полностью пересмотреть систему военного планирования и закупок.
В документе утверждается, что "милитаризованная Россия" представляет собой "постоянную угрозу" европейской безопасности в обозримом будущем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.