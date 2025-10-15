Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России
14:51 15.10.2025 (обновлено: 15:19 15.10.2025)
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России
Евросоюз в ближайшие месяцы предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению и... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
европа
евросоюз
нато
москва
россия
европа
москва
в мире, россия, европа, евросоюз, нато, москва
В мире, Россия, Европа, Евросоюз, НАТО, Москва
СМИ раскрыли, какой военный план ЕС готовит против России

Bloomberg: ЕС готовит беспрецедентный план перевооружения против России

© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евросоюз в ближайшие месяцы предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне в рамках пятилетнего плана по перевооружению и "сдерживанию" России, передает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ.
"План предполагает, что к концу 2027 года 40 процентов оборонных закупок ЕС будут осуществляться совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель", — говорится в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания Контактной группы по Украине в рамках саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Перехитрили сами себя. Главный план ЕС провалился
Вчера, 08:00
Из публикации следует, что главная цель этого "амбициозного" плана — "сделать Европу боеспособной к 2030 году". Отмечается, что Европейская комиссия предлагает полностью пересмотреть систему военного планирования и закупок.
В документе утверждается, что "милитаризованная Россия" представляет собой "постоянную угрозу" европейской безопасности в обозримом будущем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ пишут о жалобах Киева на трещины в санкционном режиме ЕС
Вчера, 08:57
 
В миреРоссияЕвропаЕвросоюзНАТОМосква
 
 
