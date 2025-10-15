Рейтинг@Mail.ru
Эстония ввела санкции против российского судьи и прокурора
14:31 15.10.2025
Эстония ввела санкции против российского судьи и прокурора
Власти Эстонии ввели санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и российского прокурора Людмилы Баландиной, сообщил в среду эстонский министр иностранных РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Эстонии ввели санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и российского прокурора Людмилы Баландиной, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
"Эстония вводит санкции против Людмилы Баландиной и Дмитрия Гордеева за судебное преследование Марии Сморжевских-Смирновой, директора Нарвского музея", - написал министр в соцсети X.
Согласно данным эстонского МИД, санкции включают запрет на въезд в Эстонию, они вступают в силу с сегодняшнего дня.
Мосгорсуд в конце сентября заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, ее признали виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. В октябре в Мосгорсуде сообщили РИА Новости, что Сморжевских-Смирнова обжаловала приговор.
Как было установлено, директор Нарвского музея Эстонии Мария Сморжевских-Смирнова в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений.
