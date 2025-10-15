Эстония ввела санкции против российского судьи и прокурора

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Власти Эстонии ввели санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и российского прокурора Людмилы Баландиной, сообщил в среду эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Эстония вводит санкции против Людмилы Баландиной и Дмитрия Гордеева за судебное преследование Марии Сморжевских-Смирновой, директора Нарвского музея", - написал министр в соцсети X.

Согласно данным эстонского МИД, санкции включают запрет на въезд в Эстонию, они вступают в силу с сегодняшнего дня.

Мосгорсуд в конце сентября заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову, ее признали виновной в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. В октябре в Мосгорсуде сообщили РИА Новости, что Сморжевских-Смирнова обжаловала приговор.