Ле Пен заявила, что сможет баллотироваться в случае роспуска парламента - РИА Новости, 15.10.2025
14:13 15.10.2025
Ле Пен заявила, что сможет баллотироваться в случае роспуска парламента
в мире
париж
марин ле пен
эммануэль макрон
европарламент
в мире, париж, марин ле пен, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Европарламент
© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что сможет быть кандидатом на потенциальных выборах в случае роспуска парламента, поскольку установленный ей судом запрет избираться в органы госвласти не применяется к депутатскому мандату.
В марте суд Парижа вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств Европарламента. В частности, суд запретил ей избираться в органы власти в течение пяти лет, эта мера наказания была назначена с немедленным исполнением.
"То, что было сказано, скорее придает мне оптимизм, что я смогу быть кандидатом на парламентских выборах, поскольку существует важная разница между мандатом в местных органах власти и мандатом депутата. И к мандату депутата немедленное исполнение (запрета избираться – ред.), кажется, как я полагаю, не может применяться. Именно это сказал докладчик в деле, которое касалось моего мандата в местных органах. Поэтому у меня есть все основания… надеяться, что я смогу баллотироваться на парламентских выборах и, очевидно, тем более на президентских выборах, если они пройдут досрочно", - сказала она в эфире радиостанции France Inter.
Французские оппозиционные партии неоднократно призывали президента Эммануэля Макрона к роспуску парламента на фоне политического кризиса в стране.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года. Решение может быть вынесено летом 2026 года.
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Премьер Франции планирует приостановить пенсионную реформу, пишут СМИ
