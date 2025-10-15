Мировая энергетика движется к "энергетическим крепостям", сообщил Новак

Так, доля дружественных стран в экспорте российской нефти в 2024 году по сравнению с 2021 годом более чем удвоилась и достигла 94%, доля АТР выросла с 40 до 81%. В 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа - это более 50 миллиардов кубометров поставок по трубе и в виде сжиженного природного газа (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года).