Мировая энергетика движется к "энергетическим крепостям", сообщил Новак - РИА Новости, 15.10.2025
07:57 15.10.2025
Мировая энергетика движется к "энергетическим крепостям", сообщил Новак
Мировая энергетика движется от глобальной диверсификации поставок энергоресурсов к созданию "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами...
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мировая энергетика движется от глобальной диверсификации поставок энергоресурсов к созданию "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня мы видим фундаментальные изменения старой модели, где энергетическая безопасность обеспечивалась глобальной диверсификацией поставок. Сейчас мир стремительно движется к формированию региональных кластеров - "энергетических крепостей" со своими правилами, ценами и валютами расчетов", - написал Новак в своей колонке в газете "Ведомости", приуроченной к форуму "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Путин оценил партнерство России и стран Центральной Азии в энергетике
9 октября, 17:11
Первой по этому сценарию пошла Европа, отказавшись от российских энергоносителей, считает Новак. "Европейцы, по сути, добровольно передали своему заокеанскому партнеру право определять энергетическую политику на своей территории", - написал он.
Формированию энергокрепости Россия - АТР способствовали ужесточение торговой политики США и политическое давление на потребителей российских энергоресурсов, продолжил вице-премьер. "Уже сегодня западные СМИ бьют тревогу, сообщая о возобновлении Индией оплаты российской нефти в юанях. В перспективе к этому энергетическому союзу могут примкнуть другие страны Глобального Юга и БРИКС с быстрорастущей экономикой и острой потребностью в доступных углеводородах", - добавил Новак.
По его словам, Россия уже заложила надежный фундамент для этого сотрудничества, существенно переориентировав поставки углеводородов на дружественные рынки, в основном в Азию.
Так, доля дружественных стран в экспорте российской нефти в 2024 году по сравнению с 2021 годом более чем удвоилась и достигла 94%, доля АТР выросла с 40 до 81%. В 2024 году в АТР была поставлена треть от экспортных объемов российского газа - это более 50 миллиардов кубометров поставок по трубе и в виде сжиженного природного газа (рост более чем в 1,5 раза от уровня 2021 года).
"Возврат к прежней глобальной модели в обозримой перспективе маловероятен. Задача сегодня - не ностальгировать, а выстраивать стабильность в этой новой, более фрагментированной реальности", - констатировал Новак.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Глава ЕК назвала энергетику ахиллесовой пятой Евросоюза
1 октября, 14:07
 
