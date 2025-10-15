Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Наемники из Колумбии получают военный опыт в ВСУ для его дальнейшего применения в нарковойнах, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Сегодня идет рекрут в странах, где производят большое количество наркотиков. В данном случае это колумбийские наемники. Они набираются очень серьезного опыта… Самое важное о том, что они здесь обучаются ведению боевых действий, военной психологии и, помимо этого, обучаются операторы FPV-дронов", - сказал Киселев.
Он добавил, что на фоне угроз президента США Дональда Трампа привлечь военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке наемники из Колумбии готовятся к ведению боевых действий с применением высоких технологий.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что президент страны Густаво Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Петро заявил, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.