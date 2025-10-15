Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ekspert-2048341873.html
Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ
Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ
Наемники из Колумбии получают военный опыт в ВСУ для его дальнейшего применения в нарковойнах, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:19:00+03:00
2025-10-15T11:19:00+03:00
в мире
колумбия
сша
латинская америка
виталий киселев
густаво петро
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_8ec9a23c939a86bc059111b6c9b30c6f.jpg
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048290381.html
колумбия
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93283bbc1802683fb95aede270062828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, сша, латинская америка, виталий киселев, густаво петро, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, США, Латинская Америка, Виталий Киселев, Густаво Петро, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, зачем наемники из Колумбии получают опыт в ВСУ

Военный эксперт Киселев: бойцы из Колумбии получают опыт в ВСУ для нарковойнов

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции
Украинский военный на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Наемники из Колумбии получают военный опыт в ВСУ для его дальнейшего применения в нарковойнах, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Сегодня идет рекрут в странах, где производят большое количество наркотиков. В данном случае это колумбийские наемники. Они набираются очень серьезного опыта… Самое важное о том, что они здесь обучаются ведению боевых действий, военной психологии и, помимо этого, обучаются операторы FPV-дронов", - сказал Киселев.
Он добавил, что на фоне угроз президента США Дональда Трампа привлечь военных для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке наемники из Колумбии готовятся к ведению боевых действий с применением высоких технологий.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Ранее США лишили Колумбию статуса партнера в борьбе с наркотрафиком, что президент страны Густаво Петро квалифицировал как попытку давления на Боготу и вмешательства во внутренние дела республики. Петро заявил, что разрастание плантаций коки не является следствием политики его администрации, а связано с увеличением мирового наркопотребления, в том числе в Соединенных Штатах.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Украинский постпред признал тактику России блестящей
Вчера, 01:54
 
В миреКолумбияСШАЛатинская АмерикаВиталий КиселевГуставо ПетроДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала