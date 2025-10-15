Польский депутат пожаловался на поблажки для Украины со стороны ЕС

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Решение Европейского союза о снижении или отмене таможенных пошлин на некоторые агропродовольственные товары из Украины и увеличение импортных квот ставит польское сельское хозяйство в невыгодное положение, считает польский экономист и депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Збигнев Кузьмюк.

Словакию. По его словам, в силу географических причин большая часть товаров из Украины будет поступать на польский рынок, а меньшая - в менее населённые Венгрию

"Если к этому добавить соглашение с Меркосур, которое будет подписано в конце этого года, можно сказать, что польское сельское хозяйство будет раздавлено", - предупредил экономист в беседе с радио Wnet.

Парламентарий отметил, что на Украине отсутствуют правила ЕС , регулирующие деятельность фермеров. Отсутствие правил означает, что производство там обходится дешевле, что делает крупные международные агрохолдинги, работающие там, более конкурентоспособными по сравнению с фермерами из Центральной и Восточной Европы , включая Польшу

Поэтому новое торговое соглашение с ЕС очень выгодно для Украины.

Еврокомиссия не особенно стесняется этого. В своём обосновании она пишет, что это всего лишь ещё одна форма помощи Украине, в данном случае сельскому хозяйству. Однако это не украинское сельское хозяйство. Масштабным производством и экспортом сельхозпродукции занимаются международные корпорации, работающие на сотнях тысяч гектаров. Пожалуй, ни одно сельское хозяйство европейской страны не может с ним конкурировать, особенно учитывая плодородность украинских земель", - сказал Кузьмюк.