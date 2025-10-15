Польский депутат пожаловался на поблажки для Украины со стороны ЕС

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Решение Европейского союза о снижении или отмене таможенных пошлин на некоторые агропродовольственные товары из Украины и увеличение импортных квот ставит польское сельское хозяйство в невыгодное положение, считает польский экономист и депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Збигнев Кузьмюк.
"Если к этому добавить соглашение с Меркосур, которое будет подписано в конце этого года, можно сказать, что польское сельское хозяйство будет раздавлено", - предупредил экономист в беседе с радио Wnet.
Парламентарий отметил, что на Украине отсутствуют правила ЕС, регулирующие деятельность фермеров. Отсутствие правил означает, что производство там обходится дешевле, что делает крупные международные агрохолдинги, работающие там, более конкурентоспособными по сравнению с фермерами из Центральной и Восточной Европы, включая Польшу.
Поэтому новое торговое соглашение с ЕС очень выгодно для Украины.
"Еврокомиссия не особенно стесняется этого. В своём обосновании она пишет, что это всего лишь ещё одна форма помощи Украине, в данном случае сельскому хозяйству. Однако это не украинское сельское хозяйство. Масштабным производством и экспортом сельхозпродукции занимаются международные корпорации, работающие на сотнях тысяч гектаров. Пожалуй, ни одно сельское хозяйство европейской страны не может с ним конкурировать, особенно учитывая плодородность украинских земель", - сказал Кузьмюк.
Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи и мясо. Доступ на европейский рынок украинских "чувствительных товаров", таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мёд, останется ограниченным. Теперь решение может быть утверждено на заседании комитета по ассоциации ЕС и Украины.
