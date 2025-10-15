ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, уже запросила у 12 крупнейших торговых сетей соответствующую информацию, сообщило ведомство.

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров. Служба запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию: о средневзвешенных закупочных и розничных ценах; об объемах закупки и реализации товаров за период с января по август 2025 года", - говорится в сообщении.

Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке".