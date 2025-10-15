Рейтинг@Mail.ru
19:54 15.10.2025
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров

ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, уже запросила у 12 крупнейших торговых сетей соответствующую информацию, сообщило ведомство.
"ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров. Служба запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию: о средневзвешенных закупочных и розничных ценах; об объемах закупки и реализации товаров за период с января по август 2025 года", - говорится в сообщении.
Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке".
Отмечается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения.
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
ФАС предложила ограничить наценки на социально значимые продукты
17 марта, 13:03
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
