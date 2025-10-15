https://ria.ru/20251015/ekonomika-2048476332.html
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров - РИА Новости, 15.10.2025
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, уже запросила у 12 крупнейших торговых сетей... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:54:00+03:00
2025-10-15T19:54:00+03:00
2025-10-15T19:54:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ddb8e7e973e05e6631bfa3ccbda2130a.jpg
https://ria.ru/20250317/fas-2005474764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017787408_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_39f4ef466d3ad959062f9550c35d17df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий товаров
ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров, уже запросила у 12 крупнейших торговых сетей соответствующую информацию, сообщило ведомство.
"ФАС
проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров. Служба запросила у 12 крупнейших торговых сетей информацию: о средневзвешенных закупочных и розничных ценах; об объемах закупки и реализации товаров за период с января по август 2025 года", - говорится в сообщении.
Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты и как сети транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке".
Отмечается, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство будет принимать меры реагирования и пресекать выявленные нарушения.