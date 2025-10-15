Рейтинг@Mail.ru
16:45 15.10.2025 (обновлено: 16:46 15.10.2025)
МВФ назвал один из факторов давления на госрасходы в Европе
МВФ назвал один из факторов давления на госрасходы в Европе
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Рост затрат на оборону - один из факторов давления на государственные расходы в Европе, заявил РИА Новости глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.
"Одним из факторов давления на государственные расходы, на которые мы обращаем внимание, являются именно траты на безопасность и оборону", - ответил Гаспар на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя рост европейских оборонных расходов.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Макрон рассказал, сколько денег нужно Европе на оборону
3 марта, 14:02
 
