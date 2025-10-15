Рейтинг@Mail.ru
Глава департамента МВФ рассказал о росте затрат на оборону в Европе - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 15.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251015/ekonomika-2048435349.html
Глава департамента МВФ рассказал о росте затрат на оборону в Европе
Глава департамента МВФ рассказал о росте затрат на оборону в Европе - РИА Новости, 15.10.2025
Глава департамента МВФ рассказал о росте затрат на оборону в Европе
РОСТ ЗАТРАТ НА ОБОРОНУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ В ЕВРОПЕ - ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА МВФ НА ВОПРОС РИА НОВОСТИ РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:38:00+03:00
2025-10-15T16:38:00+03:00
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа
Европа
Глава департамента МВФ рассказал о росте затрат на оборону в Европе

МВФ: рост затрат на оборону является фактором давления на госрасходы в Европе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТ ЗАТРАТ НА ОБОРОНУ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ ДАВЛЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ В ЕВРОПЕ - ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА МВФ НА ВОПРОС РИА НОВОСТИ
 
Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала