"Росатом" ведет переговоры по АЭС малой мощности по всему миру
Лихачев: "Росатом" ведет переговоры по АЭС малой мощности по всему миру
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры о возможности строительства АЭС малой мощности с партнерами по всему миру, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Ведем целый ряд конкретных переговоров с партнерами по всему миру, по всем континентам, малая мощность будет востребована", - сказал Лихачев
на сессии "Атомная энергетика: сохраняя климат, объединяя страны, меняя образ человечества" в рамках "Российской энергетической недели".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
