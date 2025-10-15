"Росатом" ведет переговоры по АЭС малой мощности по всему миру

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" ведет переговоры о возможности строительства АЭС малой мощности с партнерами по всему миру, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

