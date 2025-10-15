https://ria.ru/20251015/ekonomika-2048386125.html
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти" - РИА Новости, 15.10.2025
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" И "РОСНЕФТЬ" - ДОКУМЕНТ РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:12:00+03:00
2025-10-15T14:12:00+03:00
2025-10-15T14:12:00+03:00
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_0:149:3071:1876_1920x0_80_0_0_8b1f5b004ca75b16767f121d168fed77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046625248_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d600a31dd0a1ebc0332ad8d7c1cc7382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
Британия ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
Великобритания ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КОМПАНИЙ "ЛУКОЙЛ" И "РОСНЕФТЬ" - ДОКУМЕНТ