Детский экофорум в Челябинске собрал более 3,5 тыс школьников из России - РИА Новости, 15.10.2025
Челябинская область
 
12:23 15.10.2025
Детский экофорум в Челябинске собрал более 3,5 тыс школьников из России
Третий Всероссийский детский экологический форум, который проходит в Челябинске 14-15 октября, собрал более 3,5 тысячи школьников из 51 региона России, сообщила РИА Новости, 15.10.2025
Третий Всероссийский детский экофорум собрал более 3,5 тысячи школьников

ЧЕЛЯБИНСК, 15 окт – РИА Новости. Третий Всероссийский детский экологический форум, который проходит в Челябинске 14-15 октября, собрал более 3,5 тысячи школьников из 51 региона России, сообщила пресс-служба правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер открыл III Всероссийский детский экологический форум в Челябинске.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Два этапа реконструкции очистных сооружений завершены в Челябинске
6 октября, 13:33
"Масштабное мероприятие собрало более 3500 школьников из 51 региона страны. Форум, проходящий 14-15 октября, включает в себя тематические сессии с экспертами, научно-практическую конференцию, панельную сессию "Забота о природе: профессиональное призвание или дело каждого" и торжественную церемонию награждения команд-победителей в 18 номинациях", - говорится в сообщении.
Губернатор Текслер отметил неповторимость форума и то, что он проходит в год юбилея Великой Победы и в Год защитника Отечества. "Сегодня наши воины защищают страну, а вы, оберегая природу, вносите свой вклад в ее будущее. Наш форум уникален своей практической направленностью, и ваши проекты, год от года становясь все более профессиональными, уверен, они помогут сделать Россию лучше. Благодарю экспертов, наставников и всех наших гостей за поддержку", - сказал глава региона.
По данным правительства региона, в этом году свои проекты представили школьники из 51 региона России – победители первого (заочного) этапа, в котором приняли участие команды из 89 субъектов РФ. В форуме традиционно участвуют команды из новых регионов, включая школьников из Херсонской области, ДНР и ЛНР.
Председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин отметил важность продолжения этого форума. "Рад, что мы продолжаем эту хорошую, добрую традицию. В первую очередь хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что несмотря на такую непростую геополитическую обстановку, связанную с санкциями, с нехваткой где-то денежных средств, финансов, он продолжает обращать внимание на экологию нашей страны. Вы знаете, что национальный проект экологии, который стартовал в 2018 году, сейчас называется "Экологическое благополучие". На него выделены значительные деньги, и я уверен, что мы со всеми задачами, которые он перед нами ставит, справимся. Мне очень приятно, что нас становится все больше и больше. Хочется, чтобы на этих площадках вы не просто поделились опытом уже реализованных проектов, но и смогли приобрести новых друзей. Это очень важно", - сказал он на церемонии открытия.
Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев подчеркнул важность экологического образования. "Экологическое образование является одним из ключевых направлений работы Минпросвещения России и важной частью воспитательной программы. Реализация национальных проектов позволяет формировать необходимую инфраструктуру, чтобы молодые люди имели возможность изучать природу, познавать богатства нашей страны и бережно относиться к окружающему миру. Нет ничего важнее, чем сохранение уникальной природы нашей большой и прекрасной Родины для будущих поколений. Благодарю всех тех, кто активно участвует в этом благородном деле, наших экспертов и Фонд "КОМПАС", благодаря которому вот уже три года подряд собираются тысячи неравнодушных ребят", - сказал он на церемонии открытия.
Начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин обратил внимание на важность дисциплины и порядка. "Дисциплина — это умение соблюдать установленный порядок, начиная с внутреннего самоконтроля и заканчивая действиями на благо Родины. Форум дает уникальную возможность поделиться лучшим опытом и реализовать ваши инициативы. Вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем ваше стремление сохранять чистоту и порядок — ведь именно с этого начинается настоящий патриотизм. Простой пример — не бросать мусор мимо урны и пресекать подобное поведение окружающих", - отметил он на церемонии открытия.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Участников СВО обучат экономике и финансам в Челябинске
7 октября, 14:46
 
Челябинская областьЧелябинскХерсонская областьРоссияАлексей ТекслерЮнармия
 
 
