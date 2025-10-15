https://ria.ru/20251015/dtp-2048445561.html
В ДТП на севере Москвы пострадали три человека
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса с грузовиком на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении улиц Бусиновская Горка и Ижорская произошло ДТП с участием автобуса и грузовика", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, в автобусе пострадали три человека. Обстоятельства происшествия выясняются.