Россия ждет реакции США на предложение Путина по СНВ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия ждет реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина продолжать придерживаться количественных показателей по СНВ в течение еще одного года после истечения срока его действия и рассчитывает получить ее до того момента, когда Договор о стратегических наступательных вооружениях перестанет действовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.