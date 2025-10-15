Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет реакции США на предложение Путина по СНВ - РИА Новости, 15.10.2025
18:17 15.10.2025
Россия ждет реакции США на предложение Путина по СНВ
Россия ждет реакции США на предложение Путина по СНВ
в мире, россия, китай, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп
Лавров: Россия ждет ответа США на предложение Путина до конца срока действия СНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия ждет реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина продолжать придерживаться количественных показателей по СНВ в течение еще одного года после истечения срока его действия и рассчитывает получить ее до того момента, когда Договор о стратегических наступательных вооружениях перестанет действовать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Действие договора о СНВ истекает 5 февраля 2026 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по ДСНВ
6 октября, 12:23
«
"Рассчитываем, что будет реакция. Надеюсь, что она последует своевременно, до конца срока действия Договора. Несложно все это сделать. Знаем, как хранятся эти носители, боеголовки. Будем надеяться", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп до сих пор дал единственный позитивный комментарий, "что это хорошая идея".
"Ждем. Говорили с профессионалами по линии госдепартамента, по линии Совета национальной безопасности. Они видят в этом позитив. Наверное, до конца не раскрывают нам анализ, который они проводят. Проскакивает обеспокоенность в виде "утечек", что они сейчас "замрут" на год вместе с русскими, в то время как Китай "небывалыми темпами" наращивает свой арсенал. И тогда, мол, они могут оказаться в истории, когда у Китая с Россией будет гораздо больше, чем у них", - сказал министр.
Он напомнил, что никуда не исчезла давняя инициатива России – проведение трехсторонних переговоров по стратегической стабильности США – Россия – Китай.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров высказался о возможном продлении ДСНВ
27 сентября, 19:27
"Эта идея уже много лет витает в воздухе в тех или иных формах. Мы занимали позицию, да и сейчас продолжаем это делать, что это дело КНР. У них есть свой подход, заключающийся в том, что их арсенал пока несопоставим с нашим и с американским. Одновременно напоминаем американским коллегам, когда они эту тему затрагивают, чтобы они не забывали про своих союзников – Францию и Англию, которые в отличие от нас с Китаем, состоят в одном военном союзе, где также "членствуют" Соединенные Штаты", - сказал министр.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия предложила США не продлить договор, действие которого Москвой было приостановлено, а продолжать в течение года после истечения срока его действия придерживаться количественных показателей на стратегические вооружения, которые зафиксированы в этом документе.
"Понятно, что в таких вещах "в одни ворота" не играют", - сказал министр.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Рябков заявил об отсутствии механизмов контроля в сфере ядерного вооружения
10 августа, 13:04
 
В миреРоссияКитайСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
