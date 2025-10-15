https://ria.ru/20251015/drony-2048289117.html
Великобритания поставила Украине более 85 тысяч дронов за полгода
Великобритания поставила Украине более 85 тысяч дронов за полгода, следует из заявления главы британского МО Джона Хили. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:30:00+03:00
2025
в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, сергей лавров, нато
