Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 15.10.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:28:00+03:00
2025-10-15T16:28:00+03:00
2025-10-15T16:28:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
Над Курской и Белгородской областями уничтожили три украинских дрона
Силы ПВО сбили три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями