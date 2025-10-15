Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
16:11 15.10.2025 (обновлено: 16:19 15.10.2025)
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции - РИА Новости, 15.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
Сотрудник полиции получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на курский Беловский район, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр РИА Новости, 15.10.2025
происшествия, курская область, беловский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Беловский район, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции

В курском Беловском районе при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 15 окт - РИА Новости. Сотрудник полиции получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на курский Беловский район, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары нацистов продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал слободу Белую Беловского района. Пострадал 29-летний сотрудник полиции. У него ранение правой стопы. Он доставлен в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в медучреждении мужчине оказали всю необходимую помощь.
"Варварские нападки ВСУ не прекращаются. Вновь прошу всех не пренебрегать мерами безопасности", - добавил глава региона.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины
ПроисшествияКурская областьБеловский районВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
