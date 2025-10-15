https://ria.ru/20251015/dron-2048422273.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции - РИА Новости, 15.10.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
Сотрудник полиции получил ранение в результате атаки дрона ВСУ на курский Беловский район, он доставлен в больницу, сообщил губернатор Курской области Александр РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:11:00+03:00
2025-10-15T16:11:00+03:00
2025-10-15T16:19:00+03:00
происшествия
курская область
беловский район
вооруженные силы украины
курская область
беловский район
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции
В курском Беловском районе при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник полиции