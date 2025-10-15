МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ на Российской энергетической неделе, которая проходит с 15 по 17 октября в Манеже и Гостином Дворе, сообщается на сайте мэра и правительства.

"Участники Российской энергетической недели смогут узнать о достижениях Москвы в области модернизации и цифровизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. Представленные в Манеже и в Гостином Дворе проекты столицы наглядно продемонстрируют, как наш город стал мировым лидером по надежности ресурсоснабжения и как формируется энергетика будущего - устойчивая, умная и экологичная", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что топливно-энергетический комплекс столицы - крупнейший в России и уникальный в мировом масштабе: мощность московской энергосистемы превосходит показатели многих мегаполисов и стран. За последние годы специалисты реализовали многочисленные цифровые и инновационные решения, которые значительно повысили энергоэффективность, улучшили экологическую обстановку и обеспечили стабильное энергоснабжение жителей и бизнеса.

"Достижения, история и перспективы развития столичного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) представлены в Манеже на стенде "Энергия - основа жизни города". Его центральным элементом стал арт-объект "Спираль", выполненный в виде ДНК, что символизирует важность энергетики для жизни москвичей", - уточняется в сообщении на сайте.