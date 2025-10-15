Рейтинг@Mail.ru
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ - РИА Новости, 22.10.2025
Москва - РИА Новости
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:54 15.10.2025 (обновлено: 14:54 22.10.2025)
https://ria.ru/20251015/dostizheniya-2049849614.html
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ - РИА Новости, 22.10.2025
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ на Российской энергетической неделе, которая проходит с 15 по 17 октября в Манеже и Гостином Дворе, сообщается... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-15T14:54:00+03:00
2025-10-22T14:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
россия
петр бирюков
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971040215_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_3cd38a0c14403fd3dcb2b6c0d5fe0160.jpg
https://ria.ru/20251018/moskva-2049092868.html
https://ria.ru/20251020/biryukov-2049323884.html
москва
россия
москва, россия, петр бирюков, манеж
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Петр Бирюков, Манеж
Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ

Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ на РЭН

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Москва представит достижения в области ТЭК и ЖКХ на Российской энергетической неделе, которая проходит с 15 по 17 октября в Манеже и Гостином Дворе, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Участники Российской энергетической недели смогут узнать о достижениях Москвы в области модернизации и цифровизации коммунальной и энергетической инфраструктуры. Представленные в Манеже и в Гостином Дворе проекты столицы наглядно продемонстрируют, как наш город стал мировым лидером по надежности ресурсоснабжения и как формируется энергетика будущего - устойчивая, умная и экологичная", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что топливно-энергетический комплекс столицы - крупнейший в России и уникальный в мировом масштабе: мощность московской энергосистемы превосходит показатели многих мегаполисов и стран. За последние годы специалисты реализовали многочисленные цифровые и инновационные решения, которые значительно повысили энергоэффективность, улучшили экологическую обстановку и обеспечили стабильное энергоснабжение жителей и бизнеса.
"Достижения, история и перспективы развития столичного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) представлены в Манеже на стенде "Энергия - основа жизни города". Его центральным элементом стал арт-объект "Спираль", выполненный в виде ДНК, что символизирует важность энергетики для жизни москвичей", - уточняется в сообщении на сайте.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваРоссияПетр БирюковМанеж
 
 
