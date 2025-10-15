https://ria.ru/20251015/dostavka-2048443313.html
A7 запустила сервис списания средств после доставки адресату
15.10.2025
A7 запустила сервис списания средств после доставки адресату
Российская платформа трансграничных расчетов А7, созданная ПСБ, объявила о внедрении нового сервиса для международных переводов — гарантию списания средств
2025-10-15T17:07:00+03:00
2025-10-15T17:07:00+03:00
2025-10-15T17:07:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская платформа трансграничных расчетов А7, созданная ПСБ, объявила о внедрении нового сервиса для международных переводов — гарантию списания средств только после подтверждения получения контрагентом, сообщает пресс-служба компании.
Деньги клиента остаются на его счете в банке, пока получатель не подтвердит получение перевода. А7 выполняет перевод. Как только адресат подтверждает зачисление, сумма списывается со счета клиента. Услуга будет доступна всем клиентам, имеющим счет в ПСБ.
В ближайшее время компания запустит онлайн-сервис для подачи заявок на платежи с гарантией доставки.
А7 — российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.