A7 запустила сервис списания средств после доставки адресату - РИА Новости, 15.10.2025
17:07 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/dostavka-2048443313.html
A7 запустила сервис списания средств после доставки адресату
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская платформа трансграничных расчетов А7, созданная ПСБ, объявила о внедрении нового сервиса для международных переводов — гарантию списания средств только после подтверждения получения контрагентом, сообщает пресс-служба компании.
Деньги клиента остаются на его счете в банке, пока получатель не подтвердит получение перевода. А7 выполняет перевод. Как только адресат подтверждает зачисление, сумма списывается со счета клиента. Услуга будет доступна всем клиентам, имеющим счет в ПСБ.
В ближайшее время компания запустит онлайн-сервис для подачи заявок на платежи с гарантией доставки.
А7 — российская платформа международных платежей, специализирующаяся на трансграничных переводах для бизнеса.
А7 представила цифровой вексель для международных расчетов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
7 октября, 19:04
 
