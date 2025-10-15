Рейтинг@Mail.ru
Глава Удмуртии и глава Росавтодора обсудили развитие дорог в регионе
Удмуртская Республика
 
10:57 15.10.2025 (обновлено: 13:19 15.10.2025)
Глава Удмуртии и глава Росавтодора обсудили развитие дорог в регионе
Глава Удмуртии и глава Росавтодора обсудили развитие дорог в регионе - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Удмуртии и глава Росавтодора обсудили развитие дорог в регионе
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым обсудили модернизацию федеральной трассы М-7 и развитие опорной сети... РИА Новости, 15.10.2025
Глава Удмуртии и глава Росавтодора обсудили развитие дорог в регионе

Бречалов и Новиков обсудили развитие дорог в Удмуртии

© Фото предоставлено пресс-службой главы Удмуртской РеспубликиГлава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой главы Удмуртской Республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым
УФА, 15 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с руководителем Росавтодора Романом Новиковым обсудили модернизацию федеральной трассы М-7 и развитие опорной сети дорог региона, сообщает пресс-служба руководителя республики.
"Хорошие дорожные новости. Встречался с руководителем Росавтодора Романом Новиковым - нам подтвердили финансовую поддержку на реконструкцию дороги Ижевск - Аэропорт в следующем году. Обсудили с Романом Витальевичем и федеральную трассу", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что в ходе рабочей встречи Новиков и Бречалов обсудили модернизацию федеральной сети субъекта РФ, а также в целом реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Все силы специалистов дорожного хозяйства направлены на создание безопасной и эффективной транспортной системы, удовлетворяющей запросы пользователей автодорог по всей стране. Если говорить именно об Удмуртской Республике, то большое значение имеет модернизация федеральной трассы М-7 "Волга". Ее общая протяженность в границах региона составляет 310,8 километра. И мы проводим комплексную работу по ее развитию, уделяя особое внимание капитальному ремонту", – приводятся слова Новикова.
По данным пресс-службы, до конца 2025 года планируется завершить капремонт одного из участков федеральной автодороги, а до конца уже следующего года ввести в эксплуатацию еще один - в районе села Совхозный. Это отрезок с 141-го по 153-й километр.
Несомненно, все это послужит внушительным подспорьем для развития экономики Удмуртской Республики и привлечения дополнительных инвестиций в регион, отмечает пресс-служба.
"Еще одна значимая тема встречи – развитие опорной сети автомобильных дорог Удмуртии. Напомним, по данным на начало 2025 года, ее общая протяженность составляет 1139,9 километра, помимо уже упомянутой федеральной трассы М-7 "Волга" в нее входят 33 дороги регионального значения (их общая протяженность 829,1 километра)", - говорится в сообщении.
Александр Бречалов поблагодарил руководителя Росавтодора за внимание к региону и поддержку значимых для Удмуртии инициатив. Одна из них – капитальный ремонт участка трассы Ижевск – Аэропорт. "Важный для нас проект с учетом начала работы в тестовом режиме нового терминала Ижевского аэропорта. Больше 3 километров дороги планируем обновить до конца 2027 года. Расширим трассу до четырех полос, построим эстакаду через железнодорожные пути, установим новый, соответствующий самым современным нагрузкам мост через Позимь. Дорожники уже активно приступили – готовят объезды ремонтного участка. Основной объем работ рассчитываем выполнить в 2026 году, чтобы запустить движение", - сказал глава Удмуртии.
Отдельно участники рабочей встречи обсудили реализацию нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В 2025 году в Удмуртской Республике в план работ по национальному проекту вошли более 100 километров дорог, а также 11 искусственных сооружений, в том числе 10 мостов и один путепровод, отмечается в сообщении.
Так, в Вавожском районе завершили первый этап капитального ремонта объездной дороги села Вавож. Протяженность участка составила 2 километра. Трасса обеспечивает вывод транзитного потока, особенно грузового транспорта, за пределы населенного пункта. Также в этом году в нормативное состояние привели 7-километровый участок окружной дороги Ижевска. Это важная транспортная артерия, которая входит в опорную сеть автодорог региона. Она является одной из наиболее загруженных трасс: ежедневно по ней проезжают порядка 19 тысяч транспортных средств, следует из релиза.
"Обновили в этом году и четыре участка трассы Игра – Глазов, которые расположены в Игринском и Глазовском районах. Общая протяженность обновленного дорожного полотна составила 10 километров. Это одна из дорог с самым интенсивным движением. Она также входит в опорную сеть автомобильных дорог региона, обеспечивает выход к федеральной трассе М-7 "Волга" и связывает между собой сразу несколько муниципальных образований: Глазовский, Балезинский и Игринский районы", - рассказали в пресс-службе.
