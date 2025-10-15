В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Задержана жительница Донецка, информировавшая СБУ о припаркованных у госучреждений машинах и перепрятавшая компоненты самодельного взрывного устройства, заведено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.