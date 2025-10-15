Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/donetsk-2048319038.html
В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ
В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ - РИА Новости, 15.10.2025
В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ
Задержана жительница Донецка, информировавшая СБУ о припаркованных у госучреждений машинах и перепрятавшая компоненты самодельного взрывного устройства,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:46:00+03:00
2025-10-15T09:46:00+03:00
происшествия
донецк
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251013/moskva-2047894585.html
донецк
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, telegram
Происшествия, Донецк, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Telegram
В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ

В Донецк задержали женщину, передававшую СБУ данные о припаркованных машинах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Задержана жительница Донецка, информировавшая СБУ о припаркованных у госучреждений машинах и перепрятавшая компоненты самодельного взрывного устройства, заведено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, подозреваемой в государственной измене... Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, из ранее оборудованного тайника фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях, после чего была задержана силовиками.
Против нее возбуждены дела по статье 275 УК России (государственная измена) и части 3 статьи 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт в Москве против офицера Минобороны
13 октября, 09:47
 
ПроисшествияДонецкРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала