В Донецке задержали женщину, сотрудничающую с СБУ

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Задержана жительница Донецка, информировавшая СБУ о припаркованных у госучреждений машинах и перепрятавшая компоненты самодельного взрывного устройства, заведено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жительницы Донецка, подозреваемой в государственной измене... Злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины и передавала ему сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, из ранее оборудованного тайника фигурантка по заданию украинских кураторов изъяла контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник, используемый в диверсионно-террористических целях, после чего была задержана силовиками.
Против нее возбуждены дела по статье 275 УК России (государственная измена) и части 3 статьи 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)
