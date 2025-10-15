https://ria.ru/20251015/dom-2048319945.html
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом
Жилой дом получил повреждения в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:50:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
черное море
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, орловская область, россия, черное море, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом, пострадавших нет