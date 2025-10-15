Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/dom-2048319945.html
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом - РИА Новости, 15.10.2025
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом
Жилой дом получил повреждения в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T09:50:00+03:00
2025-10-15T09:50:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
черное море
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20241230/bpla-1992113958.html
орловская область
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орловская область, россия, черное море, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, Черное море, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом

В Орловской области при уничтожении БПЛА поврежден жилой дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Жилой дом получил повреждения в результате уничтожения вражеского беспилотника в Орловской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Как сообщали в Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь над восемью регионами России и Черным морем 59 украинских беспилотников, из них один БПЛА – над территорией Орловской области.
«
"Ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА. Пострадавших нет, повреждения получил один жилой дом", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте происшествия ведется работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Над Орловской областью сбили беспилотник
30 декабря 2024, 22:57
 
ПроисшествияОрловская областьРоссияЧерное мореАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала