С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 15.10.2025
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам
"Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в... РИА Новости, 15.10.2025
"Мосводоканал" хочет взыскать с Эвелины Бледанс долги по коммунальным платежам