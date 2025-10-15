Рейтинг@Mail.ru
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам
06:07 15.10.2025
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 15.10.2025
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам
"Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в... РИА Новости, 15.10.2025
эвелина бледанс, мосводоканал
Шоубиз, Эвелина Бледанс, Мосводоканал
С Эвелины Бледанс хотят взыскать долги по коммунальным платежам

"Мосводоканал" хочет взыскать с Эвелины Бледанс долги по коммунальным платежам

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Мосводоканал" подал в иск в столичный суд на актрису Эвелину Блёданс из-за долга по оплате коммунальных платежей, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрировано исковое заявление акционерного общества "Мосводоканал" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчик: Блёданс Эвелина Висвалдовна", - сказано в материалах.
Дата рассмотрения иска не назначена.
Сумма, которую задолжала Блёданс, не сообщается.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
 
Шоубиз Эвелина Бледанс Мосводоканал
 
 
