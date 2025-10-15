Рейтинг@Mail.ru
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
01:42 15.10.2025
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди
Посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен от Республиканской партии Анну Паулину Луну и передал ей материалы... РИА Новости, 15.10.2025
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди

Посол Дарчиев передал конгрессвуман Луне документы об убийстве Кеннеди

© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди
Президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo
Президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен от Республиканской партии Анну Паулину Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", - сообщили в посольстве.
Там отметили, что посол по просьбе конгрессвумен передал в рамках дополнительного расследования убийства президента Кеннеди, которое обещал нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, "и с согласия правообладателя планируемые к публикации Федеральным архивным агентством (Росархив) материалы на основе рассекреченных советских документов, часть которых ранее была получена американской стороной от представлявшего Советский Союз на похоронах главы государства Председателем Верховного Совета СССР (Анастасом – ред.) Микояном".
Габбард заявила об обнародовании новых файлов по делу Кеннеди
