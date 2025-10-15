https://ria.ru/20251015/dokumenty-2048289766.html
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди
Посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен от Республиканской партии Анну Паулину Луну и передал ей материалы... РИА Новости, 15.10.2025
В мире, Россия, США, Джон Кеннеди (политик), Александр Дарчиев, Дональд Трамп, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Посол России в США передал в конгресс документы об убийстве Кеннеди
Посол Дарчиев передал конгрессвуман Луне документы об убийстве Кеннеди