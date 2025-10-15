ВС России уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в ДНР уничтожили два пункта управления беспилотниками и автотранспорт ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в светлое время суток операторами БПЛА "Южной" группировки в жилой застройке населённого пункта Константиновка был замечен автотранспорт с военнослужащими противника, а также выявлен пункт управления БПЛА ВСУ . В результате поражения ударными FPV-дронами объекты противника были уничтожены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ночное время расчёты беспилотников зафиксировали перемещение личного состава ВСУ в районе сосредоточения пунктов управления дронами.