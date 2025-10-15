Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:13 15.10.2025
ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили наземный робототехнический комплекс и пункт управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен попаданием ударного беспилотника наземный робототехнический комплекс противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, операторы БПЛА группировки выявили пункт управления беспилотниками ВСУ, с которого осуществлялись запуски разведывательных аппаратов.
"После уточнения координат данные были переданы расчёту 122-миллиметровой гаубицы "Д-30". В результате нескольких артиллерийских попаданий пункт управления БПЛА вместе с находившейся там живой силой противника был уничтожен", — уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
