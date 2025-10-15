https://ria.ru/20251015/dnr-2048306521.html
ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ
Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили наземный робототехнический комплекс и пункт... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР