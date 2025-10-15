ВС России уничтожили наземный робототехнический комплекс ВСУ

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Подразделения 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск в ходе выполнения боевых задач уничтожили наземный робототехнический комплекс и пункт управления беспилотниками ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Операторами FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск был обнаружен и уничтожен попаданием ударного беспилотника наземный робототехнический комплекс противника", — говорится в сообщении.

"После уточнения координат данные были переданы расчёту 122-миллиметровой гаубицы "Д-30". В результате нескольких артиллерийских попаданий пункт управления БПЛА вместе с находившейся там живой силой противника был уничтожен", — уточнили в Минобороны.