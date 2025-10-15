МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со снижением доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), заявил, что возвращение "нормальной жизни" связано с тем, что ложные нарративы президента США Джо Байдена были подвергнуты сомнению.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. В марте Белый дом заморозил 175 миллионов долларов, предназначенных для Пенсильванского университета (UPenn), из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). UPenn 1 июля согласился отстранить трансгендерных спортсменов от женских соревнований и лишить рекордов Лию Томас.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.