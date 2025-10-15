МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со снижением доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), заявил, что возвращение "нормальной жизни" связано с тем, что ложные нарративы президента США Джо Байдена были подвергнуты сомнению.