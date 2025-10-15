Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США
01:51 15.10.2025
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США - РИА Новости, 15.10.2025
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со...
Дмитриев объяснил снижение числа трансгендеров в США

Дмитриев: сомнения в нарративах Байдена уменьшили число трансгендеров в США

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя ситуацию со снижением доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), заявил, что возвращение "нормальной жизни" связано с тем, что ложные нарративы президента США Джо Байдена были подвергнуты сомнению.
Пользователь в соцсети Х опубликовал график с данными изменения доли людей, идентифицирующих себя трансгендерами. По графику видно, что в год вступления Байдена в должность президента США доля таких людей начала резко возрастать и достигла пика в 2023 году. После этого она начала снижаться.
Первая леди США Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Дмитриев отметил гуманитарную деятельность Меланьи Трамп
10 октября, 21:46
"Вот что происходит, когда ложные нарративы Байдена и промывание мозгов подвергаются сомнению: нормальная жизнь возвращается", - написал Дмитриев в ответ на публикацию.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. В марте Белый дом заморозил 175 миллионов долларов, предназначенных для Пенсильванского университета (UPenn), из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в женских соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). UPenn 1 июля согласился отстранить трансгендерных спортсменов от женских соревнований и лишить рекордов Лию Томас.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев
Вчера, 01:23
 
