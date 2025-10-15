https://ria.ru/20251015/dikobraz-2048294789.html
Дикобразы в зоопарке на берегу Байкала принесли потомство
Дикобразы в зоопарке на берегу Байкала принесли потомство - РИА Новости, 15.10.2025
Дикобразы в зоопарке на берегу Байкала принесли потомство
Потомство родилось у пары дикобразов, которые живут в Сибирском зоопарке поселка Никола на берегу Байкала, один из двух малышей - альбинос, сообщает Сибирский... РИА Новости, 15.10.2025
Дикобразы в зоопарке на берегу Байкала принесли потомство
Дикобразы в Сибирском зоопарке на Байкале принесли потомство
ИРКУТСК, 15 окт - РИА Новости.
Потомство родилось у пары дикобразов, которые живут в Сибирском зоопарке поселка Никола на берегу Байкала, один из двух малышей - альбинос, сообщает Сибирский зоопарк в своем Telegram-канале
В Сибирском зоопарке поселка Никола, что на берегу Байкала, на свет появились два детеныша дикобраза, один из которых, как и его мама - альбинос.
"Необычная пара родителей — Клава - самка-альбинос и Игорь - самец с традиционным чёрным окрасом — подарила жизнь малышам. Альбиносы среди дикобразов встречаются крайне редко: из-за отсутствия меланина их иглы и щетина абсолютно белые, а глаза имеют характерный красноватый оттенок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детеныши дикобразов рождаются уже с иглами, которые сначала мягкие и короткие, а через несколько часов после появления на свет затвердевают. В дикой природе дикобраз-альбинос стал бы легкой добычей для хищников из-за своей заметности. Однако в условиях зоопарка детеныши находятся в полной безопасности и имеют все шансы на здоровое развитие.