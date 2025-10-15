Дикобразы в зоопарке на берегу Байкала принесли потомство

В Сибирском зоопарке поселка Никола, что на берегу Байкала, на свет появились два детеныша дикобраза, один из которых, как и его мама - альбинос.

"Необычная пара родителей — Клава - самка-альбинос и Игорь - самец с традиционным чёрным окрасом — подарила жизнь малышам. Альбиносы среди дикобразов встречаются крайне редко: из-за отсутствия меланина их иглы и щетина абсолютно белые, а глаза имеют характерный красноватый оттенок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детеныши дикобразов рождаются уже с иглами, которые сначала мягкие и короткие, а через несколько часов после появления на свет затвердевают. В дикой природе дикобраз-альбинос стал бы легкой добычей для хищников из-за своей заметности. Однако в условиях зоопарка детеныши находятся в полной безопасности и имеют все шансы на здоровое развитие.