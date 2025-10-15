Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.10.2025
04:23 15.10.2025
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.10.2025
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским
Поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дэниел дэвис
сша
россия
киев
в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дэниел дэвис
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дэниел Дэвис
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским

Дэвис: поставки Tomahawk станут красной линией на встрече Трампа с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) понимает, что передача только усугубит ситуацию и поднимет вероятность столкновения с Россией, потому что Tomahawk может нести ядерный заряд, в отличие от других ракет. Это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата", — сказал он.
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 12:57
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 12:57
По словам эксперта, в США понимают, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать Tomahawk, поэтому им для управления нужны американские военные, что автоматически втянет Вашингтон в войну.
"Если мы (Американцы. — Прим. Ред.) дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет. Мы же не на ярмарке тщеславия", — пояснил Дэвис.
Ранее во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Ему все равно": в Киеве забили тревогу перед поездкой Зеленского к Трампу
Вчера, 04:42
Вчера, 04:42
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским в пятницу
Вчера, 02:57
Вчера, 02:57
 
В миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДэниел Дэвис
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
