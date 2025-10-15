В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву станут красной линией на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам эксперта, в США понимают, что украинцы не в состоянии самостоятельно использовать Tomahawk, поэтому им для управления нужны американские военные, что автоматически втянет Вашингтон в войну.
"Если мы (Американцы. — Прим. Ред.) дадим украинцам эти установки, то фактически сами вступим в войну, а этого никто не хочет. Мы же не на ярмарке тщеславия", — пояснил Дэвис.
Ранее во вторник Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.