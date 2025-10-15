В базу "Миротворца" внесли группу детей до четырех лет

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пятеро двухлетних и 16 трехлетних детей были внесены в скандально известную украинскую базу "Миротворец", следует из размещенных на портале новых анкет, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся двухлетние и трехлетние дети, обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее вопиющим случаем и направил официальное письмо Тюрку.