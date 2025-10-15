На объекты мастер-планов в Хабаровском крае выделено еще 1,7 млрд руб

ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Дополнительные 1,7 миллиарда рублей выделено на реконструкцию объектов по мастер-планам в двух городах Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, в 2026 году начнется реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре модернизируют парк культуры и отдыха "Строитель" и приступят к ремонту фасадов исторических зданий.

"Эти проекты - часть мастер-планов обоих городов. Считаем их "острыми" и первоочередными. На заседании президиума правительственной комиссии под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева решено выделить на них дополнительно 1,7 миллиарда рублей президентской единой субсидии", - написал Демешин в своем Telegram-канале.

Кроме того, отметил глава региона, Хабаровский край в 2026 году дополнительно получит 1 миллиард рублей на создание стрелкового полигона для обучения молодёжи и возведение насыпи под международный пункт пропуска на острове Большом Уссурийском.

"Теперь наша задача как власти - сделать всё вовремя и качественно: использовать федеральную поддержку так, чтобы Хабаровский край постоянно развивался", - заключил Демешин.

Благодаря грамотно и качественно составленным мастер-планам у краевого правительства под руководством Демешина появилась возможность привлекать под их реализацию федеральные ресурсы. А поддержка со стороны полпреда Трутнева позволила выйти на рекордные показатели привлеченных средств, отмечает региональное правительство.

Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

Строительство дороги к острову Большой Уссурийский началось в марте этого года. В сентябре на ВЭФ-2025 губернатор сообщал, что насыпь под будущий пункт пропуска готова на 100%.