На объекты мастер-планов в Хабаровском крае выделено еще 1,7 млрд руб
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:50 15.10.2025
На объекты мастер-планов в Хабаровском крае выделено еще 1,7 млрд руб
На объекты мастер-планов в Хабаровском крае выделено еще 1,7 млрд руб
На объекты мастер-планов в Хабаровском крае выделено еще 1,7 млрд руб
Дополнительные 1,7 миллиарда рублей выделено на реконструкцию объектов по мастер-планам в двух городах Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
хабаровский край
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
дмитрий демешин
владимир путин
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
ХАБАРОВСК, 15 окт - РИА Новости. Дополнительные 1,7 миллиарда рублей выделено на реконструкцию объектов по мастер-планам в двух городах Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
По словам главы региона, в 2026 году начнется реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске. Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре модернизируют парк культуры и отдыха "Строитель" и приступят к ремонту фасадов исторических зданий.
"Эти проекты - часть мастер-планов обоих городов. Считаем их "острыми" и первоочередными. На заседании президиума правительственной комиссии под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева решено выделить на них дополнительно 1,7 миллиарда рублей президентской единой субсидии", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Кроме того, отметил глава региона, Хабаровский край в 2026 году дополнительно получит 1 миллиард рублей на создание стрелкового полигона для обучения молодёжи и возведение насыпи под международный пункт пропуска на острове Большом Уссурийском.
"Теперь наша задача как власти - сделать всё вовремя и качественно: использовать федеральную поддержку так, чтобы Хабаровский край постоянно развивался", - заключил Демешин.
Благодаря грамотно и качественно составленным мастер-планам у краевого правительства под руководством Демешина появилась возможность привлекать под их реализацию федеральные ресурсы. А поддержка со стороны полпреда Трутнева позволила выйти на рекордные показатели привлеченных средств, отмечает региональное правительство.
Президент России Владимир Путин в 2022 году дал поручение разработать мастер-планы развития и реновации 25 дальневосточных городов. В Хабаровском крае под глобальную реновацию попадают Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.
Строительство дороги к острову Большой Уссурийский началось в марте этого года. В сентябре на ВЭФ-2025 губернатор сообщал, что насыпь под будущий пункт пропуска готова на 100%.
Проектирование и строительство пункта пропуска обойдется федеральному бюджету, предварительно, в 10,8 миллиарда рублей. Как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование должно быть завершено в 2026 году, строительство пункта пропуска - в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в тысячу раз.
