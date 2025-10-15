В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими

УФА, 15 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против водителя китайского большегруза Shacman, который из-за отказа тормозов столкнулся с 11 машинами в Уфе, сообщает управление МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС России по региону сообщали, что на улице Новоженова китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на большой скорости столкнулся с 11 машинами. В минздраве Башкирии сообщали, что два человека погибли на месте, шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в местных пабликах в соцсетях появились кадры с видеорегистратора автомобиля. На видео запечатлен момент, как большегруз столкнулся со впереди едущей машиной и продолжил мчаться на большой скорости.
"Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан принято решение о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ в отношении водителя грузовика 1998 года рождения. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действий для установления обстоятельств ДТП", - сообщила башкирская полиция.
Часть 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
