Рейтинг@Mail.ru
В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/delo-2048408211.html
В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими
В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими - РИА Новости, 15.10.2025
В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими
Полиция возбудила уголовное дело против водителя китайского большегруза Shacman, который из-за отказа тормозов столкнулся с 11 машинами в Уфе, сообщает... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:21:00+03:00
2025-10-15T15:21:00+03:00
происшествия
россия
уфа
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048336744_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_e1022153e1c6faeff9311c38d79357f1.jpg
https://ria.ru/20251015/kazan-2048309963.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048336744_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6487de26c7e81d7beeb86ee4d8ec2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Россия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе возбудили уголовное дело после массовой аварии с погибшими

Полиция в Уфе возбудила дело против водителя грузовика после смертельного ДТП

© Фото : Госавтоинспекция Уфы/TelegramПоследствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Уфы/Telegram
Последствия столкновения китайского большегруза Shacman с десятью машинами в Уфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 15 окт – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против водителя китайского большегруза Shacman, который из-за отказа тормозов столкнулся с 11 машинами в Уфе, сообщает управление МВД по Башкирии в своем Telegram-канале.
Ранее в ГУМЧС России по региону сообщали, что на улице Новоженова китайский большегруз Shacman из-за отказа тормозов на большой скорости столкнулся с 11 машинами. В минздраве Башкирии сообщали, что два человека погибли на месте, шесть человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в местных пабликах в соцсетях появились кадры с видеорегистратора автомобиля. На видео запечатлен момент, как большегруз столкнулся со впереди едущей машиной и продолжил мчаться на большой скорости.
"Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан принято решение о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ в отношении водителя грузовика 1998 года рождения. Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действий для установления обстоятельств ДТП", - сообщила башкирская полиция.
Часть 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
ДТП на Горьковском шоссе в Казани - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Казани три человека погибли в ДТП
Вчера, 08:50
 
ПроисшествияРоссияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала