Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 15.10.2025 (обновлено: 08:44 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/damask-2048308092.html
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T08:33:00+03:00
2025-10-15T08:44:00+03:00
в мире
москва
дамаск (город)
пекин
ахмед аш-шараа
сирия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_974851c4ccfa6fbe3eeec7487c0e1648.jpg
https://ria.ru/20251008/lavrov-2047137959.html
москва
дамаск (город)
пекин
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138178/44/1381784471_547:0:5155:3456_1920x0_80_0_0_2cf8c06695649a5a9462115b87610307.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, дамаск (город), пекин, ахмед аш-шараа, сирия, россия
В мире, Москва, Дамаск (город), Пекин, Ахмед аш-Шараа, Сирия, Россия
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией

Президент Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой

© AP Photo / Hassan AmmarФлаг Сирии на улице Дамаска
Флаг Сирии на улице Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Флаг Сирии на улице Дамаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
"Сегодня Сирия выстраивает спокойные отношения с Россией и Китаем, основанные на стратегических интересах. Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединёнными Штатами",- заявил аш-Шараа в интервью CBS.
По оценкам сирийского главы, Москва и Пекин направили Дамаску "позитивные сигналы".
Ранее сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что аш-Шараа планирует посетить Москву в среду.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров
8 октября, 19:33
 
В миреМоскваДамаск (город)ПекинАхмед аш-ШарааСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала