Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Дамаск на сегодняшний день выстраивает отношения с Москвой и Пекином, основанные на стратегических интересах, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед... РИА Новости, 15.10.2025
Президент Сирии рассказал о развитии отношений с Россией
Президент Аш-Шараа заявил, что Дамаск выстраивает спокойные отношения с Москвой