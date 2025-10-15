https://ria.ru/20251015/chp-2048395679.html
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство - РИА Новости, 15.10.2025
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 14 годам лишения свободы внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского за убийство чемпиона РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:37:00+03:00
2025-10-15T14:37:00+03:00
2025-10-15T14:37:00+03:00
происшествия
ижевск
рсфср
россия
михаил калашников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019564506_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_d142a3187a6c348a857e1de1368f5a09.jpg
https://ria.ru/20251015/ubiystvo-2048376586.html
ижевск
рсфср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019564506_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2def312cee692d368d036ff329d65cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, рсфср, россия, михаил калашников
Происшествия, Ижевск, РСФСР, Россия, Михаил Калашников
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет колонии за убийство баскетболиста
УФА, 15 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 14 годам лишения свободы внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского за убийство чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве известного баскетболиста Сидорика - чемпиона РСФСР
, члена юношеской сборной России
по баскетболу, мастера спорта. Фигуранта также обвинили в угрозе убийством сожительнице спортсмена. Материалы уголовного дела были переданы в суд. Присяжные признали Красновского виновным в совершении преступлений.
Объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщает, что Октябрьский районный суд Ижевска
с участием коллегии из шести присяжных заседателей вынес приговор в отношении Красновского.
"В связи с наличием у Красновского неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 14 лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года", - сообщает пресс-служба.