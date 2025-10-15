Рейтинг@Mail.ru
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 14 годам лишения свободы внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского за убийство чемпиона РИА Новости, 15.10.2025
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/TelegramИгорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Удмуртии/Telegram
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда. Архивное фото
УФА, 15 окт – РИА Новости. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 14 годам лишения свободы внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского за убийство чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского, обвиняемого в убийстве известного баскетболиста Сидорика - чемпиона РСФСР, члена юношеской сборной России по баскетболу, мастера спорта. Фигуранта также обвинили в угрозе убийством сожительнице спортсмена. Материалы уголовного дела были переданы в суд. Присяжные признали Красновского виновным в совершении преступлений.
Объединенная пресс-служба судов Удмуртии сообщает, что Октябрьский районный суд Ижевска с участием коллегии из шести присяжных заседателей вынес приговор в отношении Красновского.
"В связи с наличием у Красновского неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 14 лет одного месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года", - сообщает пресс-служба.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу
