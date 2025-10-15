В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения чикунгуньей

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Первый случай местного заражения лихорадкой чикунгунья выявили в американском штате Нью-Йорк, сообщил местный департамент здравоохранения.
«
"Был зафиксирован один случай заражения чикунгуньей", - говорится в отчете департамента.
Газета New York Times сообщила, что 60-летняя женщина из города Хемпстед штата Нью-Йорк получила положительный результат на вирус в сентябре. В интервью изданию женщина на условиях анонимности рассказала, что в последнее время она никуда не уезжала.
Как отметила газета, эксперты спорят о том, как женщина могла заразиться: в частности, комар мог попасть в США из самолета или багажа туриста. В департаменте здравоохранения предположили, что комар мог укусить жителя штата, зараженного чикунгуньей за границей, в результате чего сам комар заразился и стал переносчиком лихорадки.
В этом году ВОЗ зафиксировала новую волну чикунгуньи в ряде стран, в том числе там, где в последние годы не регистрировалось значительное число случаев заболевания. Учитывая продолжающиеся вспышки болезни, потенциал дальнейшего распространения вируса остается значительным, подчеркнула организация.
Лихорадка чикунгунья - это вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчики болезни - комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Естественными районами распространения чикунгуньи считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.