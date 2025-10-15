https://ria.ru/20251015/chat-2048291706.html
СМИ: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
СМИ: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм - РИА Новости, 15.10.2025
СМИ: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку... РИА Новости, 15.10.2025
Politico: в сети обнародовали чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера, сообщает издание Politico.
Согласно странице Молодых республиканцев, это старейшее молодежное объединение в США
, созданное в 1856 году в поддержку Республиканской партии.
Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают их планы по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата.
"Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру... Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству," – написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.
В чате также культивировались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал "эпическим" действием.
На данный момент организация "Молодые республиканцы Канзаса" прекратила деятельность. Ее веб-сайт стал недоступен для публичного просмотра.