ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. В сети была обнародована переписка американских активистов из объединения Молодых республиканцев, содержащая расистские и сексистские высказывания, поддержку пыток в политических целях и восхваление Гитлера, сообщает издание Politico.

Согласно странице Молодых республиканцев, это старейшее молодежное объединение в США , созданное в 1856 году в поддержку Республиканской партии.

Обнародованные переписки объемом в 2900 страниц, охватывающие период с января по август, раскрывают их планы по захвату контроля над Национальной федерацией молодых республиканцев. Многие участники чата уже работают в государственных и партийных структурах, включая одного действующего сенатора штата.

"Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру... Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству," – написал действующий на тот момент лидер этой группы активистов Питер Джиунта, комментируя предстоящие выборы председателя Национальной федерации молодых республиканцев.

В чате также культивировались идеи Гитлера, наряду с использованием расистских оскорблений и одобрением сексуального насилия, которое один из участников назвал "эпическим" действием.